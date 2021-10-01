Стопроцентной доступности дошкольного образования в СКФО планируют достичь к 2024 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в регионах Северного Кавказа планируется обеспечить к 2024 году в рамках реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

Куратором федерального проекта "Социально-экономическое развитие субъектов Северо-Кавказского федерального округа" является вице-премьер Александр Новак. "К 2024 году - достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", - говорится в документе.

Как сообщалось, более 6 млрд руб. планируется направить в РФ на достижение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет в Дагестане, Ингушетии, Крыму, Бурятии и Забайкалье. Проект федерального бюджета в четверг внесен в Госдуму.