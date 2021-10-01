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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор возобновил выдачу разрешений общепиту Татарстана на работу ночью

На данный момент разрешение на ночную работу получили 39 предприятий региона, у которых вакцинацию от коронавируса прошли 100% сотрудников

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Татарстану возобновило выдачу разрешений на работу общепита ночью. Об этом журналистам сообщила в пятницу руководитель управления Марина Патяшина.

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"У нас выдача идет. На сегодня выдано разрешение на ночную работу предприятий при условии 100% вакцинации сотрудников 39 учреждениям. Пять заявлений находится в работе", - сообщила Патяшина.

При этом 29 заявлений от руководителей заведений общепита были отклонены, так как в заявке указывался не весь персонал.

Патяшина сказала, что эпидситуации в регионе становится крайне напряженной, фиксируется еженедельный рост заболевших на 10%.

На 1 октября в Татарстане зарегистрировано 27 123 случаев COVID-19, в том числе 63 за минувшие сутки. Выздоровели за весь период 23 280 человек. Всего провакцинировано 1 084 698 человек, из них 953 968 получили вторую прививку.

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