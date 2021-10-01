Чернышенко: резервный коечный фонд подготовлен участникам олимпиады по финбезопасности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Резервный коечный фонд, запас ПЦР-тестов и два медпункта подготовлены для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности школьников и студентов при проведении финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности. Соответствующие данные озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке олимпиады, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера в пятницу.

"Участники заседания обсудили ряд вопросов, среди которых программа финального этапа, методическая и организационная подготовка, а также соблюдение санитарно-эпидемиологического режима при проведении олимпиады. Вице-премьер отметил, что в условиях пандемии здоровью и безопасности ребят уделяется особое внимание. Все участники обеспечены ПЦР-тестами, предусмотрен резерв коечного фонда на случай заболевания, на территории будут работать два медпункта", - рассказали в пресс-службе.

В совещании, которое прошло на площадке координационного центра правительства РФ, также приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, представители Роспотребнадзора и других министерств.

Высокую заинтересованность в проведении олимпиады, которая пока проводится только для русскоговорящих студентов и школьников, уже высказали представители международного сообщества, отметил Чиханчин. По его словам, предложения принять участие в следующей олимпиаде уже поступают из Китая и других стран. "Статусность нашей олимпиады только набирает свои обороты. К нам обратились с приветствием профильный комитет Совета безопасности ООН и профильный комитет Совета Европы. Они высказали искренние поздравления и желание в дальнейшем поддерживать олимпиаду", - сказал глава Росфинмониторинга.

В отборочном этапе олимпиады, который прошел в мае-июне 2021 года, приняли участие более 31 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал вышли 500 человек. Среди них 440 российских школьников и студентов, а также 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья, которым предстоит пройти финальные состязания с 3 по 9 октября в Сочи.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится впервые по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель - повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, а также поиск талантливой молодежи для привлечения к работе в национальные антиотмывочные системы своих стран.