Около 100 инициатив поддержали власти в рамках 800-летия Нижнего Новгорода

"У нас есть целое направление поддержки народных инициатив к 800-летию "Команда 800". Грантами поддержано порядка 100 инициатив жителей. Это и известные фестивали - "Место", "Том Сойер фест", - и большой проект "Имя Нижнего", в котором мы вспоминаем о великих нижегородцах. По инициативе жителей появился "Нижний в бронзе" в Кремле, выпущены потрясающие сборники об истории города. И еще десятки полезных инициатив", - рассказал Беркович.

Он отметил, что проекты по благоустройству также реализованы при участии местных жителей. "Вся программа благоустройства "Среда 800" и каждый ее проект проходил с обсуждением концепций с жителями. Была предварительная презентация, потом сбор мнений, замечаний, потом презентация итоговая. Только после этого проект уходил в реализацию", - добавил собеседник.

Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий, в том числе федерального уровня. Больше половины из них - события из сферы культуры.