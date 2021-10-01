График движения поездов на D2, Курском и Рижском направлениях изменится в октябре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. График движения поездов скорректировали на D2, Курском и Рижском направлениях в октябре в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"По рабочим дням октября в ночное время (4 - 8, 11 - 15, 18 - 22, 25 - 29 октября с 22:30 до 05:30) скорректирован график движения поездов на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в указанное время изменится расписание движения между Курским вокзалом и Царицыно. Последний поезд от Царицыно до Курского вокзала отправится в 22:53, в обратном направлении - в 00:45. Кроме того, у некоторых поездов сократится маршрут.

В пресс-службе рассказали, что 9 октября с 22:50 до 06:50 10 октября будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал - Красный Балтиец. На этом участке электропоезда проследуют по одному пути в реверсивном режиме, в результате чего увеличится интервал движения. Также у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия.