Курганские власти ввели ограничения для посещения культурных и спортивных учреждений

ТАСС, 1 октября. Власти Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в пятницу в группе "ВКонтакте" правительства области.

"Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в Курганской области принял несколько важных решений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. С 4 октября вводится фильтр безопасности для посещения культурных и спортивных объектов (муниципальных и государственных)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, допускаться до посещения спортивных и культурных объектов и мероприятий будут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. Такие ограничения будут действовать для посещения музеев, экскурсий, библиотек, спектаклей, концертов, спортивных соревнований профессиональных клубов, физкультурных мероприятий, фитнес-центров и кинотеатров.

Также региональные власти рекомендовали коммерческим учреждениям культуры и спорта ввести у себя аналогичные ограничения.

По данным на 30 сентября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 33 506 случаев ковида.