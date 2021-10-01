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Пандемия COVID-19

Курганские власти ввели ограничения для посещения культурных и спортивных учреждений

С 4 октября допускать на них будут только тех, у кого имеется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном COVID-19 за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад

ТАСС, 1 октября. Власти Курганской области ввели ограничения на посещение спортивных и культурных учреждений из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в пятницу в группе "ВКонтакте" правительства области.

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"Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в Курганской области принял несколько важных решений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. С 4 октября вводится фильтр безопасности для посещения культурных и спортивных объектов (муниципальных и государственных)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, допускаться до посещения спортивных и культурных объектов и мероприятий будут только те, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев или ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад. Такие ограничения будут действовать для посещения музеев, экскурсий, библиотек, спектаклей, концертов, спортивных соревнований профессиональных клубов, физкультурных мероприятий, фитнес-центров и кинотеатров.

Также региональные власти рекомендовали коммерческим учреждениям культуры и спорта ввести у себя аналогичные ограничения.

По данным на 30 сентября, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 33 506 случаев ковида.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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