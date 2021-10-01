В сентябре в мире выявили на четверть меньше заболевших ковидом, чем в августе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире после резкого подъема в августе вернулась к показателям середины лета, следует из подсчетов ТАСС. Если в августе на планете выявили примерно 20 млн заболевших, то в сентябре - 15,8 млн.

Снизилась и смертность - в сентябре из-за коронавируса умерли 259 тыс. человек, примерно на 40 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

Правда, оба показателя гораздо выше, чем год назад: в сентябре 2020 года, по подсчетам ТАСС, в мире заразились приблизительно 8,8 млн жителей, а умерли около 160 тыс.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за сентябрь.

Стабилизация в Америке

В Северной Америке в сентябре ситуация в целом стабилизировалась. Исключением стала Канада, где по сравнению с концом лета заболеваемость выросла почти в четыре раза, до 4,5 тыс. случаев в сутки, а смертность - втрое, превысив 60 летальных исходов в день.

В США пик очередной волны эпидемии пришелся на начало сентября, когда там регистрировали около 200 тыс. заразившихся ежедневно. Сейчас показатель упал примерно до 110 тыс., однако смертность остается высокой - около 2 тыс. случаев в сутки. По обоим индикаторам Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Один из самых высоких уровней смертности от ковида фиксируется и в Мексике, где ежедневно умирают примерно 700 заразившихся. При этом заболеваемость снизилась до июльского уровня - порядка 10 тыс. случаев в день.

Четвертая волна в Восточной Европе

Если в странах Западной Европы, за исключением Великобритании, очередная волна идет на спад - всего за месяц темпы распространения в Германии, Испании, Италии и Франции упали в два-три раза, - то Восточную Европу накрыла новая волна эпидемии.

Стремительнее всего растет заболеваемость в Румынии, где за месяц она увеличилась почти на порядок. На Украине число выявляемых случаев подскочило в пять раз, а в Польше и Чехии - втрое. Правда, пока в последних двух странах регистрируют гораздо меньше заболевших, чем во время весенней волны.

Эпидемический подъем начался и в России: к концу августа там регистрировали менее 20 тыс. инфицированных в день, а сейчас их количество приближается к 25 тыс. При этом заметно выросла смертность - максимумы по числу умерших от ковида обновляются четвертый день подряд.

Рост в Азии

В Азии, где серьезные вспышки начались еще в июле, их удалось локализовать, но в некоторых странах темпы распространения инфекции снова растут.

Так, в Турции в сентябре выявили на 120 тыс. больше заразившихся, чем месяцем ранее, а число подтверждаемых случаев не падает ниже 15 тыс. в день.

Высокой остается заболеваемость на Филиппинах - весь сентябрь там регистрировали по 20 тыс. заражений в сутки. При этом в Малайзии ситуацию удалось стабилизировать: если в начале осени в стране ежедневно фиксировали около 20 тыс. инфицированных, то к октябрю - примерно 12 тыс. Смертность в обоих государствах держится на уровне 200-250 случаев в день.