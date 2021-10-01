Мишустин поздравил актрису Нину Усатову с юбилеем

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Нину Усатову с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте кабмина в пятницу.

"Вы - актриса многогранного дарования, яркая, самобытная, искренняя и обаятельная. Ваши многочисленные роли на театральных подмостках и в кинематографе - это мастерство импровизации, умение быть естественной", - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал актрисе вдохновения, новых проектов, премьер, здоровья и благополучия.

Нина Усатова родилась 1 октября 1951 года. Актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (с 1989 года и по настоящее время). Снималась в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Небывальщина", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Окно в Париж", "Мусульманин", "Остров", "Поп", "Легенда №17" и других. В общей сложности Нина Усатова исполнила роли в более чем 90 фильмах и сериалах.