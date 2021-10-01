Российско-китайский молодежный фестиваль открылся на курорте "Роза Хутор" в Сочи

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 100-летию студенческих обменов между Россией и Китаем, в котором принимает участие молодежь двух стран, открылся на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"Российско-китайский молодежный фестиваль проходит на "Розе Хутор". Мероприятие посвящено 100-летию начала студенческих обменов между странами. На "Розе Хутор" соберутся молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, знакомства с культурой и традициями двух стран", - говорится в сообщении.

Проведение фестиваля с участием молодежи двух стран поддержали посольство КНР в РФ, Общество российско-китайской дружбы, Российско-китайский комитет дружбы, мира и содействия, Союз китайских предпринимателей в России.

"В последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов между Китаем и Россией, в частности связей по линии молодежи, набирает особую динамику. Представители молодого поколения двух стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их совместная созидательная деятельность охватывает экономику, науку и технику, искусство, предпринимательство и многие другие сферы", - отметил в своем приветствии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, слова которого привели в пресс-службе.

В рамках фестиваля пройдет активная деловая программа, а также экскурсии по курорту, посещение природных достопримечательностей, кулинарные мастер-классы, занятия по каллиграфии, живописи, росписи в стиле гжели. Завершится фестиваль 3 октября.