В Татарстане в 2021 году в 2,5 раза выросло число организаций-нарушителей антиковидных мер

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Количество организаций, нарушающих антиовидные меры, увеличилось в 2,5 раза в Татарстане в сентябре этого года по сравнению с тем же периодом прошлого, сообщила на еженедельном брифинге в пятницу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан за последнюю неделю проверило 251 объект, 40 из которых работали с нарушениями установленных требований, составлено 40 протоколов на сумму штрафов 240 тыс. рублей. Два объекта общественного питания в Альметьевске и Нижнекамске приостановили деятельность по постановлению суда.

"Если сравнить сентябрь 2020 года и сентябрь 2021 года, количество нарушителей в этой части увеличилось в 2,5 раза. Это и есть такой итог, когда мы говорим, что все расслабились, утомились, и все нарушают антиковидные меры. Эта расслабленность настораживает, потому что она идет на фоне очень низкого охвата населения прививками против ковида", - сказала Патяшина.

Ранее, она сообщила, что республиканское управление Роспотребнадзора возобновило выдачу разрешений на работу общепита ночью.

На 1 октября в Татарстане зарегистрировано 27 123 случаев COVID-19, в том числе 63 за минувшие сутки. Выздоровели за весь период 23 280 человек. Всего провакцинированы 1 084 698 человек, из них 953 968 получили вторую прививку.