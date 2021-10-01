Эксперт не исключил одновременное заболевание гриппом и COVID-19

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Грипп и новая коронавирусная инфекция не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно заразиться сразу двумя этими вирусами. Такое мнение в пятницу высказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Это реальная совершено ситуация [одновременное заболевание ковидом и гриппом], потому что эти инфекции не связаны, они не дают взаимного перекрестного иммунитета", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Бутенко отметил, что сегодня предпринимаются правильные меры по специфическому обследованию пациентов с симптомами респираторных заболеваний: "Это будет хороший фильтр, чтобы потом сказать, что это за инфекции". Эксперт также отметил важность вакцинации как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские медики сейчас должны быть готовы к борьбе как с новой коронавирусной инфекцией, так и с гриппом.