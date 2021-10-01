Путин поручил рассмотреть вопрос об использовании в школах государственной символики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопросы об использовании государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и о финансировании расходов, связанных с таким использованием государственных символов Российской Федерации, а также при необходимости представить предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в тексте поручения. Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно должны представить до 15 ноября.

На встрече с общественностью 25 августа Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаг РФ в школах. Это предложение озвучил воспитатель международного детского центра "Артек" Вячеслав Антипов, отметив, что детям очень нравится традиция поднятия флага, которая внедрена в этом лагере. Комментируя предложение, Путин напомнил, что во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, поднимается ежедневно. Президент тогда отметил, что для реализации идеи должен быть разработан единый общероссийский стандарт, и, поскольку это вопрос общегосударственного характера, он должен быть профинансирован из федерального бюджета. При этом, по словам Путина, деньги для решения этого вопроса нужны небольшие.