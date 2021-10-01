Индия введет обязательный карантин для прибывающих граждан Великобритании

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индия вводит с 4 октября обязательный 10-дневный карантин для всех граждан Великобритании, прибывающих в Индию, после того, как аналогичное правило Лондон ввел для всех индийцев. Об этом сообщает в пятницу телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на высокопоставленные источники.

"С 4 октября все граждане Великобритании, прибывающие в Индию, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны будут пройти три ПЦР-теста на COVID-19 - в течение 72 часов до поездки, по прибытии в аэропорт и на 8-й день после прибытия - а также [соблюдать] обязательный карантин дома или в пункте назначения в течение 10 дней после прибытия в Индию", - сообщили источники.

Ранее Великобритания отказалась признавать индийские сертификаты о вакцинации. Индия назвала такое решение дискриминационным и даже "колонизаторским". Тем более, что вакцинированным лицам, прибывающим из ряда стран, в том числе США, Израиля и Австралии, будет разрешено въезжать в Англию без соблюдения карантина, начиная с 4 октября. Однако вакцинированные люди из других регионов мира, в том числе из Индии, по-прежнему сталкиваются с жесткими ограничениями, включая 10-дневный период домашней изоляции.

Великобритания признает производимую в Индии вакцину Covishield, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, которая широко используется в Индии, а также применяется и в Англии. Но Индия по-прежнему не входит в британский список стран, сертификаты о вакцинации которых признаются на территории Великобритании. В результате, по мнению Лондона, люди, получившие вакцину Covishield в Великобритании, считаются вакцинированными, а те, кто получил такую же вакцину в Индии, - нет.