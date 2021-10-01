Республика Алтай может стать пилотным регионом для торговли "зелеными сертификатами"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Республика Алтай может стать пилотным регионом и лидером по торговле экологическими сертификатами, которую планируется запустить в России с 2022 года, заявил в рамках выступления на Алтайском экологическом форуме главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Капитализировать и превратить в экономический рычаг для развития Республики Алтай ее абсорбционную способность это очень, мне кажется, перспективный шаг. Один из элементов, по которому начинают идти регионы - создание карбоновых полигонов, которые бы позволяли идентифицировать эмиссию СО2 и абсорбционную способность. Второе - организация эмиссии тех же углеродных единиц, в данном случае экологических сертификатов. Правительство ставит задачу в 2022 году запустить такого рода торговлю и регион мог бы здесь после соответствующей сертификации, отработки технологии стать крупным эмитентом и продавцом такого рода сертификатов. <…> Здесь регион мог быть пилотом и лидером, но надо выработать собственный путь развития с учетом инициатив регионов других", - сказал Клепач.

Он отметил, что Республика Алтай является экологическим регионом-донором в России: поглощающая способность природы Алтая с точки зрения парниковых газов и СО2 больше, чем эмиссия на территории региона. По его мнению, регион должен выработать свою модель развития, которая связана не только с переводом угольных котельных на газ, но и переводу транспорта на сжиженный газ и водород. Он подчеркнул, что у региона есть огромный ресурс для развития гидроэнергетики, солнечной энергетики и ветроэнергетики. И эти проекты могут быть реализованы в рамках такой модели развития. Они могут быть поддержаны со стороны международных институтов развития.

"Сахалинская область решила к 2025 году прийти к нулевому, чистому углеродному следу. Это не означает что всем так нужно делать. Я думаю, для России в целом эта задача пока нереальная, слишком дорогостоящая. <….> Здесь путь республики с точки зрения задач, связанных с адаптацией к климату, надо еще выработать и учесть линию, связанную с абсорбцией СО2, Со2 созданием карбоновых полигонов и, может быть, и карбоновых ферм, когда специально высаживаются определенного вида растения, обладающие повышенной поглощающей способностью. Они являются ценным материалом для целлюлозно-бумажной промышленности", - подчеркнул Клепач.

В свою очередь глава региона Олег Хорохордин в рамках форума сообщил, что регион по балансу выбросов и поглощения является не просто углеродно-нейтральным, а даже углеродно-отрицательным. Власти республики готовы принимать меры по увеличению поглощения, реализовывая лесоклиматические проекты. В настоящее время республика предлагает себя в качестве пилотной площадки для реализации такого проекта и ищет инвесторов.

В Республике Алтай на территории агропарка "Амза" и в Горно-Алтайском государственном университете 1 и 2 октября впервые проходит Алтайский экологический форум, посвященный современным тенденциям "зеленой" экономики в регионах России.