Власти Свердловской области введут в регионе QR-коды для посещения некоторых учреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Жители Свердловской области должны будут использовать QR-коды, подтверждающие наличие антител к COVID-19, для посещения некоторых учреждений. Об этом сообщил заместитель губернатор региона Павел Креков на брифинге в пятницу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил о том, что в регионе появятся зоны, свободные от ковида.

"Речь идет о том, что мы будем создавать в основной части наших учреждений, расположенных на территории региона, зоны, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код", - сказал Креков.

Как пояснил заместитель губернатора, в течение следующей недели власти региона будут разрабатывать перечень зон, свободных от ковида. В них войдут кафе, рестораны, концертные залы, музеи, санатории, базы отдыха и тренажерные залы. "Возможно, не в один день мы будем все эти зоны запускать, потому что необходимо создать технические возможности для того, чтобы можно было контролировать нахождение там людей", - отметил Креков.

В Свердловской области соблюдение режима самоизоляции на дому для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, с 30 марта 2021 года носит рекомендательный характер. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксированы 533 случая. По данным на 1 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 139 тыс. случаев коронавируса, более 128 тыс. человек выздоровели, 6 тыс. умерли.