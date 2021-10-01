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Пандемия COVID-19

Грузия получила 1 млн доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса

В стране можно привиться препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Грузия в пятницу получила 1 млн доз вакцин китайского производства Sinopharm от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"1 млн доз вакцины Sinopharm китайского производства, основанной на традиционной медицине, в Грузии. Вакцина Sinopharm является самой распространенной в мире", - сказано в сообщении.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получил 814 851 человек, что составляет 21,85% населения республики.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С июля текущего года в республике отмечался подъем заболеваемости. Общее число за время пандемии достигло 614 763 (16,5% населения), 586 704 пациента выздоровели, 8 976 человек умерли.

Теги
ГрузияПандемия COVID-19
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