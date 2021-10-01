В Петербурге продлили срок приема заявок на вакцинацию иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Прием заявок от работодателей и учебных заведений на вакцинацию иностранных граждан продлили в Санкт-Петербурге до конца октября. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталья Юдина.

"В целях максимально эффективного противодействия пандемии COVID-19 и оказания максимального содействия работодателям Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма продлило прием заявок от работодателей и учебных заведений на вакцинацию иностранных граждан до 31 октября 2021 года", - рассказала Юдина. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции среди проживающих в городе иностранных граждан началась 12 августа.

Ранее агентство заключило соглашение с петербургским госучреждением "Центр трудовых ресурсов", в соответствии с которым центр информирует иностранных граждан о возможности проведения вакцинации против коронавируса и оказывает им консультационную поддержку в получении доступа к этой медицинской услуге. При этом Агентство медицинского туризма оповещает желающих привиться иностранцев о сроках и способах проведения вакцинации, о доступных пунктах и обеспечивает организованную запись.

По приведенным директором агентства данным, к настоящему моменту координаторы получили заявки от примерно 2,5 тыс. организаций с иностранными сотрудниками. Вместе с тем Центр трудовых ресурсов проинформировал более 5,5 тыс. работодателей о возможности проведения вакцинации.

В Санкт-Петербурге в первоочередном порядке вакцинацию должны пройти следующие коллективы иностранных граждан: трудовые мигранты, работающие вахтовым методом, работники сферы обслуживания, строительства, транспорта, иностранные студенты, проживающие в общежитиях. "Агентство планирует принимать заявки на вакцинацию до тех пор, пока в городе не будет достигнут целевой показатель по вакцинированным сотрудникам", - добавила Юдина.

Согласно постановлению правительства города, с 1 октября организациям, осуществляющим деятельность в сфере услуг, а также компаниям, оказывающим пассажирские перевозки, организацию и проведение массовых мероприятий, предприятиям общепита и другим участникам сферы гостеприимства необходимо наличие у 80-100% работников документа о том, что они привиты или перенесли коронавирус. Это распространяется также на работников и студентов, не имеющих гражданства РФ. При неисполнении этих требований организация или индивидуальный предприниматель несут административную ответственность вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток.

Об агентстве медицинского туризма

Агентство медицинского туризма, созданное по инициативе правительства Санкт-Петербурга, является городским оператором по централизованному взаимодействию с работодателями и учебными заведениями города и области по организации оперативной вакцинации иностранных сотрудников и студентов.