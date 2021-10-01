Более 230 дополнительных коек развернули в больницах Архангельской области с начала недели

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Более 230 дополнительных инфекционных коек в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией развернуто в больницах Архангельской области с начала недели, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"С 27 сентября по области развернуто дополнительно 235 инфекционных коек. Общее количество инфекционных коек, развернутых в медицинских учреждениях Поморья, возросло до 2 427. Такие меры вызваны ростом заболеваемости COVID-19 на территории Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

За последние сутки в регионе выявлено 295 случаев, за последнюю неделю заболеваемость возросла, фиксируется 270-280 случаев в сутки. Больше всего заболевших в Архангельске и Северодвинске. К приему тяжелых пациентов готовится Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи. "В настоящий момент в связи с увеличением потока пациентов в лечебном учреждении дополнительно развернуто 62 инфекционные койки, а всего их 462, - приводит пресс-служба слова заместителя главного врача учреждения Владимира Мякшина. - При увеличении количества тяжелых пациентов есть возможность установить дополнительные койки в реанимационном отделении".

В регионе с начала пандемии подтверждено 89 746 случаев новой коронавирусной инфекции, 82 830 человек выздоровели. В области зарегистрировано 1 637 летальных исходов от коронавируса.