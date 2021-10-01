В Италии не исключают возможность введения привитым "Спутником V" допдозы другой вакцины

РИМ, 1 октября. /ТАСС/. Медицинские власти Италии не исключают возможность введения уже привитым "Спутником V" дополнительной дозы другой вакцины. С таким заявлением в пятницу выступил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

"Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и "Спутник V". Но нужно постановление регулирующего органа", - приводит его слова агентство ANSA.

Рецца уточнил, что с российским препаратом есть бюрократические сложности: в отличие от Sinovac он не зарегистрирован ВОЗ.

В Италии, как в большинстве стран ЕС, российская вакцина не признана. Привитые ей граждане не имеют права на получение ковид-сертификата о вакцинации, так называемого грин-пасса. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проводит исследования "Спутника V", в том числе его гетерологичного использования. На ближайшие недели запланирована поездка итальянских специалистов в Москву. Рассматривается возможность начала этапа клинических испытаний.

Несмотря на признание Еврокомиссией ковид-сертификатов Сан-Марино, жители республики, по большей части привитые вакциной "Спутник V", должны будут получить третью дозу препарата, одобренного Европейским агентством лекарственных средств (EMA) до 15 октября, чтобы получить европейский ковид-сертификат. Государства ЕС, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны сообщества могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

"Спутником V" привиты многие итальянцы, работающие в России, включая только что покинувшего пост посла Италии в России Паскуале Терраччано.