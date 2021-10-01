Глава Минздрава России обсудил с гендиректором ВОЗ борьбу с пандемией COVID-19

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко встретился в пятницу в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Темой встречи стали сотрудничество между Россией и ВОЗ и борьба с пандемией коронавируса на глобальном уровне, сообщил ТАСС помощник министра Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в Женеве Михаил Мурашко принимает участие в неформальной встрече членов Исполнительного комитета ВОЗ. В пятницу глава Минздрава встретился с гендиректором организации. "Обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", - сказал помощник министра.

В программе рабочего визита главы Минздрава запланирован "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения". Стороны "обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации".