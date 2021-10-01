Почти 20 вузов претендуют на грант программы "Приоритет-2030"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 20 российских вузов допущены к защите программ развития по исследовательскому треку программы "Приоритет-2030", победители получат грант в размере до 1 млрд рублей в год. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"Под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко приступил к работе Совет по поддержке программ развития университетов в рамках программы "Приоритет-2030". В первый день программы развития защитили 18 университетов, подавших заявки по треку "Исследовательское лидерство", - говорится в сообщении. Отмечается, что гранты победителей составят до 1 млрд рублей в год.

Открыл линейку защит по треку "Исследовательское лидерство", как отметили в Минобрнауки России, Московский физико-технический университет (МФТИ). По словам ректора вуза Дмитрия Ливанова, физтех планирует увеличить объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ к 2024 году в 1,5 раза, а к 2030 году достичь показателя 10 млрд рублей.

"Создать инновационную инфраструктуру и экосистемы кооперации, быстро транслирующие результаты исследований и разработок в российскую и мировую экономику, призван проект "Бурлящий котел инноваций". Проект включает открытие офисов трансфера технологий, разработанных в МФТИ, в Европе, Китае и США. Ожидаемые результаты - более 4 000 высокотехнологичных рабочих мест на новой территории и 250 студенческих стартапов", - сказал Ливанов, слова которого приводятся в сообщении.

Еще один участник проекта, Университет Лобачевского (ННГУ), планирует переход к междисциплинарным стратпроектам в консорциумах и суперконсорциумах при высоком уровне поддержки в регионе. "Отличительной чертой всех научных стратпроектов является использование самых современных ИТ-технологий. Это не случайно. ННГУ позиционирует себя в будущем как национальный центр превосходства "Прикладные IT", - сказала ректор Елена Загайнова, слова которой приводятся в сообщении.

Стратегическая цель развития Университета ИТМО до 2030 года, как сообщили в министерстве, - подготовить конкурентоспособные кадры для сектора исследований и реализовать проекты полного инновационного цикла. У первого аграрного университета - РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, формирующего повестку для всей системы сельскохозяйственной науки и образования в стране, функция проводника аграрной науки и образования. Тимирязевка будет выступать координатором цифровых платформ для создания научных консорциумов, выбора специальностей и траекторий обучения.

Цифровая экономика и новая энергетика

Новосибирский государственный университет (НГУ), как сообщили в министерстве, в ходе защиты программы отметил, что важным направлением является участие в подготовке кадров для цифровой экономики. А Высшая школа экономики (ВШЭ) в рамках исследовательского трека программы "Приоритет-2030" от тысячи сильных, но индивидуальных исследовательских интересов перейдет к большим проектам, собирая в них компетенции компьютерных, естественных, социальных, инженерных и гуманитарных, экономических наук.

"В ходе реализации программы мы запланировали для себя три "поворота", качественно трансформирующих образовательную, научную, кадровую и другие политики ВШЭ, и пять стратегических исследовательских проектов. Стратегические проекты составляют полный цикл исследований человека в меняющемся мире: его успешности, влияния на него современной урбанизации, цифровизации, технологизации, условий развития вокруг человека общественной среды. А фундаментом для этих исследований станет проект, предполагающий научно-техническое, социально-экономическое прогнозирование и моделирование будущего", - сказал ректор ВШЭ Никита Анисимов, слова которого приводятся в сообщении.

Стратегическая цель Уральского федерального университета (УрФУ), по данным министерства, - формирование научно-образовательного и инновационного центра международного уровня, сфокусированного на исследованиях и внедрении технологий в таких приоритетах стратегии научно-технологического развития, как цифровые технологии и новые материалы, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, эффективное взаимодействие человека, природы и технологий.

Томский государственный университет ожидает, что запуск программы "Приоритет-2030" позволит не только работать в логике прорывных научных исследований, но и серьезно влиять на социально-экономическое развитие региона. А Томский политехнический университет (ТПУ) намерен запустить в рамках программы три стратегических проекта. Один из них - "Энергия будущего" - поможет обеспечить технологический и кадровый задел для устойчивого перехода РФ к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике, декарбонизации промышленности, а также для повышения эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья.

Модернизация научных направлений

Южный федеральный университет, по данным Минобрнауки России, выбрал партнерство с организациями, расположенными в разных почвенно-климатических зонах. По словам ректора Инны Шевченко, это позволит создать уникальный продукт - полномасштабную национальную почвенно-генетическую карту. Результатом реализации проекта также станет кратный рост доходов индустриальных партнеров.

В НИЯУ "МИФИ" для увеличения плотности научной среды модернизируется лабораторная база, а сам университет вступает в консорциумы по приоритетным направлениям, сотрудничает с выпускниками, привлекая ресурсы для последующего расширения.

Санкт-Петербургский горный университет, как сообщили в министерстве, будет работать над созданием полной технологической цепи исследований для получения научных и научно-инновационных решений на уровне лучших мировых достижений в области углеродной нейтральности.

По словам ректора Владимира Литвиненко, работа вуза по вопросам декарбонизации в рамках исследовательского трека программы "Приоритет-2030" позволит выйти на сокращение выбросов парниковых газов до 50-70% в результате декарбонизации перерабатывающих предприятий минерально-сырьевого и нефтегазового комплексов, а внедрение в производство полученных научных результатов даст стране решение одной из самых актуальных проблем и обеспечит переход к углеродной нейтральности до 2050 года.

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана заявил в ходе защиты проекта пять стратегических проектов. Например, в рамках проекта Bauman Deep Tech планирует создать международный кластер для ускоренной реализации полного инновационного цикла в приоритетных областях глубоких технологий. Проект Bauman Green PLM позволит создавать системы управления полным жизненным циклом изделия вплоть до утилизации с минимальным экологическим следом на всех этапах жизненного цикла и т. д.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годах и 2025-2030 годах.