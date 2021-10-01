Власти США требуют от авиакомпаний ввести обязательную вакцинацию для сотрудников

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Белый дом пытается добиться от американских авиакомпаний введения требования об обязательной вакцинации сотрудников к 8 декабря текущего года. Об этом пишет в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в четверг разговаривал с руководством компаний American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines, чтобы убедиться, что эти авиаперевозчики оперативно работают над разработкой и введением соответствующих мер. В свою очередь некоторые представители авиакомпаний попросили Белый дом не предъявлять подобных требований к сотрудникам до окончания рождественских и новогодних праздников, во время которых пассажиропоток обычно увеличивается.

9 сентября президент США Джо Байден объявил о введении обязательной вакцинации для всех служащих федерального правительства и его подрядчиков. Как уточняло потом агентство Рейтер, администрация США позднее приняла решение обязать федеральных подрядчиков обеспечить вакцинацию своих сотрудников к 8 декабря текущего года.