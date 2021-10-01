В Аргентине одобрили вакцинацию от коронавируса детей от 3 лет препаратом Sinopharm

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинское государственное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями (ANMAT) одобрило использование вакцины от коронавируса Sinopharm для иммунизации детей от 3 до 11 лет. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

"Сегодня ANMAT нам подтвердило, что мы можем одобрить вакцину Sinopharm для использования в педиатрии - для детей от 3 до 11 лет", - сказала она на пресс-конференции.

Как отметила глава ведомства, республика уже располагает достаточным количеством доз вакцины для иммунизации детей этой возрастной группы. По словам Виссотти, в ближайшие дни экспертный совет разработает регламент для вакцинации и Минздрав начнет распределение препарата.

В начале августа в Аргентине начали прививать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет с проблемами со здоровьем препаратом компании Pfizer. На этой неделе вакцинировать начали несовершеннолетних без хронических заболеваний.

По данным Минздрава, в Аргентине полностью от коронавируса привиты 22,3 млн человек. В стране проживают 45,8 млн человек. Помимо вакцин Pfizer и Sinopharm для иммунизации населения в республике применяют российскую вакцину "Спутник V" и препараты, разработанные компаниями Moderna и CanSino. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,25 млн человек, умерли 115 тыс. заболевших.