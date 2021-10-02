Генеральный директор ВОЗ назвал конструктивной встречу с главой Минздрава России

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил главу Минздрава России Михаила Мурашко за состоявшийся в пятницу визит, назвав встречу в Женеве конструктивной. Об этом Гебрейесус написал в своем Twitter , подчеркнув, что была обсуждена, в частности, процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

"Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу", - отметил Гебрейесус. Слово "спасибо" он написал по-русски.

Генеральный директор ВОЗ сообщил, что на встрече обсуждались "новые инициативы ВОЗ", такие как создание академии в Лионе, биохаба в Швейцарии и центра данных о пандемиях в Берлине. Кроме того, речь шла о процессе одобрения ВОЗ вакцин от COVID-19 для экстренного применения.

Как сообщил ТАСС ранее в пятницу помощник российского министра Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко принимает в Женеве участие в неформальной встрече членов Исполнительного комитета ВОЗ. На встрече с Гебрейесусом "обсуждались различные аспекты сотрудничества России и Всемирной организации здравоохранения, вопросы борьбы с распространением COVID-19 на глобальном уровне", сказал помощник министра. Программа рабочего визита главы Минздрава предусматривает "ряд двусторонних встреч для согласования позиций по ключевым международным направлениям развития здравоохранения". Стороны "обсудят вопросы взаимного признания сертификатов о вакцинации".

27 сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили в ответ на письменный запрос ТАСС, что организация ждет из России дополнительную информацию по вопросу включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, и что только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка экспертов ВОЗ в Россию. Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины "Спутник V", опубликовав замечания по работе одной из них. Как сообщал Минпромторг РФ, после устранения предприятием замечаний, которое ведется, специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки. 16 сентября источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил ТАСС в Москве, что взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе, очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 вакцин, в том числе российских "Спутник V" и "Эпиваккорона".