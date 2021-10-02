Центр селекции создали на базе аграрного вуза в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Оренбургский государственный аграрный университет (ОГАУ) создал на своей базе центр селекции, который будет специализироваться на создании новых сортов зерновых культур. Об этом сообщил ТАСС проректор по научной работе вуза, доктор биологических наук, профессор Вадим Герасименко.

"Мы приняли решение создать центр селекции на базе Оренбургского ГАУ, в вузе уже появилось отдельное структурное подразделение. Для центра селекции будет открыт отдельный лабораторный комплекс. В настоящее время идет ремонт, закупается уникальное оборудование", - сказал он.

Основным направлением работы центра, по словам Герасименко, станет растениеводство: у вуза многолетний опыт создания новых сортов зерновых культур, способных давать высокие и стабильные урожаи в условиях засушливого степного климата Оренбуржья, за время работы сложился уникальный научный коллектив. У нового структурного подразделения ОГАУ, как отметил проректор, уже есть достойная материально-техническая база: более 10 тыс. га собственных посевных площадей университета, селекционная техника для обработки полей, лабораторное оборудование и многое другое. В скором времени коллектив получит специальные помещения, а все необходимые для научной работы ресурсы будут сконцентрированы в одном месте.

"В лабораторном комплексе центра селекции будет аккумулирована вся имеющаяся техника с различных кафедр и лабораторий университета. Из нового уникального оборудования - российская разработка "Инфраскан-3150", способный определять практически все показатели качества зерновых и масличных культур. В комплексе будут выполнять все необходимые исследования магистры, аспиранты и докторанты. Познакомиться с уникальным оборудованием смогут и студенты-бакалавры, интересующиеся наукой", - добавил Герасименко.