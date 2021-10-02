Путин поздравил сотрудников и ветеранов "Мосметростроя" с 90-летием компании

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием компании. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот юбилей - важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву можете гордиться богатой историей родной компании, замечательными трудовыми традициями, заложенными героями-первопроходцами, - подчеркнул глава государства. - За прошедшее время благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности нескольких поколений метростроевцев была создана широкая, удобная для пассажиров сеть линий подземки, возведены уникальные по красоте и техническому оснащению станции. Метро стало настоящим украшением нашей столицы, одним из наиболее быстрых, любимых москвичами и гостями города видов общественного транспорта".

Президент отметил, что "Мосметрострой" сохраняет лидерские позиции, укрепляет свой научный, экспертный и кадровый потенциал, а также успешно воплощает в жизнь масштабные планы развития метрополитена. "Особо отмечу ваше деятельное участие в реализации перспективных инфраструктурных проектов как в России, так и за ее пределами, которые требуют самых современных, передовых инженерных и технологических решений", - добавил Путин.

АО "Мосметрострой" - это многопрофильная строительная компания, осуществляющая на контрактной основе возведение с нуля объектов метрополитена, подземных, транспортных, гражданских и других сооружений. Метрострой был образован в 1931 году и заложил основы отечественного метростроения. Первая линия московского метрополитена была сооружена в рекордно короткие сроки и сдана в эксплуатацию 15 мая 1935 года.