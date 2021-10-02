Бердымухамедов заявил, что спорт позволяет ему выдерживать жесткий рабочий график

"Я уже несколько десятков лет на государственной службе, и практически без выходных и отпусков. Рабочий день у меня начинается с раннего утра и заканчивается поздно вечером. И в таком ритме невозможно эффективно работать, сохранять концентрацию без хорошей физической формы", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Так, по словам туркменского лидера, занятия спортом позволяют ему развивать необходимые для работы качества. "Я стараюсь находить время, чтобы продолжить занятия некоторыми видами спорта, которые мне интересны и которые позволяют в какой-то мере проверять себя, свою реакцию, волю, умение молниеносно принимать нужные решения при меняющихся обстоятельствах. Активные, мобильные виды спорта этому очень способствуют и помогают применять эти качества в работе", - пояснил Бердымухамедов.

Он отметил, что полюбил занятия спортом еще в детстве: в этом плане в СССР была хорошо поставлена работа с подростками, существовали различные клубы и организации, например ДОСААФ. Президент Туркмении рассказал, что с молодых лет активно занимался стрельбой, вольной и классической борьбой, вело- и автоспортом, неоднократно удостаивался наград на различных соревнованиях, в частности на состязаниях по военной подготовке завоевал титул чемпиона Туркмении по стендовой стрельбе. "Что касается конного спорта, как говорят, трудно представить туркмена без коня", - добавил он.

Помимо этого, президент отметил, что унаследовал от своей семьи способности к творчеству: его дед и отец были педагогами и писали рассказы и стихотворения. "И хочу сказать, что занятия творчеством и музыкой создают хорошее настроение и помогают активной жизнедеятельности. Музыка, стихи - это скорее хобби, увлечение, которые позволяют немного отвлечься", - указал туркменский лидер.

При этом написание книг Бердымухамедов считает частью своей "работы, служением государству и народу". "И прекрасно осознаю, что все написанное мной идет в широкие массы, изучается особенно внимательно, и не только в Туркменистане. Поэтому здесь требуется высокая компетентность, ответственность, взвешенность, опора на факты. Надеюсь, что мне удается в этом виде деятельности, как говорится, "держать планку" и приносить пользу", - заключил он.