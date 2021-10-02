Под Новгородом открылась экспозиция истории воздушного снабжения блокадного Ленинграда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Мемориальный зал по истории воздушного моста с блокадным Ленинградом, который обеспечивали летчики военно-транспортной авиации Московской авиагруппы особого назначения (МАОН), открылся в субботу в поселке Хвойная Новгородской области, сообщила ТАСС автор книги "Летчики особого назначения" Анна Белорусова, внучка командира экипажа МАОН Петра Колесникова.

"В выставочных витринах, полученных в дар от Государственного музея-заповедника "Царское Село", представлены боевые документы и фотографии Ленинградской операции МАОН 1941 года из Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива экономики, архива Росавиации и авиационные артефакты Великой Отечественной войны. Отдельную витрину занимает уникальный экспонат - летный костюм Королевских ВВС Великобритании, сохранившийся в семье командира МАОН Вениамина Короткова как память о его участии в секретной союзнической операции. В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию двухмоторных бомбардировщиков "Албемарл". В начале 1943 года летчики были переброшены на авиабазу Эррол в Шотландии, где вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей и перегонки самолетов в Москву", - сообщила она.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что война рождала ратное братство летчиков стран-союзников. "Память о них и их подвиге увековечена по народной инициативе, одновременно зародившейся в России и Шотландии. Благодаря доброй воле и решимости неравнодушных людей двух стран в Хвойной и Эрроле появились эти связанные между собой мемориалы, которым суждено развиваться и вписать свою собственную страницу в новейшую историю", - отметил он.

Об истории воздушного моста с блокадным Ленинградом

Задание Государственного комитета обороны снабжать Ленинград продовольствием и эвакуировать население было возложено на Московскую авиагруппу особого назначения (МАОН) ГВФ - соединение транспортной авиации, сформированное в первые дни войны во Внуково из опытных гражданских летчиков для выполнения боевых задач Верховного Главнокомандования Красной армии. В начале октября 1941 года эскадрильи МАОН перебазировались на скрытые в лесах аэродромы у станций Хвойная и Кушавера, расширенные жителями поселков для работы транспортных самолетов. Каждое утро клинья тяжело груженых "Дугласов" вылетали по опасному ладожскому маршруту, находившемуся под контролем немецких истребителей. Обратными рейсами вывозили обессиленных от голода ленинградцев.

За три месяца Ленинградской операции МАОН, штаб которой находился в поселке Хвойная, экипажи совершили 3 100 вылетов в осажденный город, доставив 4 325 тонн продовольствия и 1 271 тонн боеприпасов. Из Ленинграда было эвакуировано 50 099 человек.

"В эти дни плечом к плечу рядом с летчиками были жители хвойнинской земли. В тяжелейших условиях они работали на аэродромах, помогали, чем могли, отдавая последнее. Создавая мемориальную экспозицию, мы исполняем наш святой долг перед поколением победителей - сохранять и передавать из поколения в поколение историческую память о подвиге и славе защитников Родины и тех, кто не щадил своей жизни в борьбе за свободу и независимость Отечества", - сказала глава Хвойнинского муниципального округа Светлана Новоселова.