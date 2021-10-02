Представители стран ВОЗ обсудили в Женеве вопросы реагирования на пандемию

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Представители стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудили на неформальной встрече Исполнительного комитета новые подходы к архитектуре этой международной структуры, вопросы финансирования ее новых инициатив, реагирования на чрезвычайные ситуации, включая пандемию коронавируса. Как сообщил в субботу на брифинге для журналистов в Женеве глава Минздрава России Михаил Мурашко, в центре внимания также находились подготовка к Всемирной ассамблее здравоохранения и проблема доступа к вакцинам на планете.

При обсуждении последней темы "было отмечено, что сегодня на Африканском континенте вакцинировано не более 4% населения", отметил министр. Кроме того, речь шла о государствах Латинской Америки и Азии. "Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном пути по стабилизации ситуации", - продолжил Мурашко. Подчеркивалось, что невакцинированные люди рискуют сами тяжело заболеть и одновременно "являются источником опасности для окружающих". Было обращено внимание на тот факт, что использование сертификатов вакцинации во многих странах "позволило стабилизировать и минимизировать число заболевших". Министры здравоохранения, в частности Италии, Франции и Нидерландов, считают, что именно такие документы, дающие доступ в общественные места, "являются наиболее рациональным методом, не стесняющим права граждан".

Участники заседания коснулись вопроса о признании сертификатов вакцинации и процедур признания. "На двусторонней основе сегодня это уже происходит. Для рассмотрения ВОЗ были предложены вопросы глобального подхода. Потому что путь регистрации вакцины в каждой стране - это достаточно непродуктивный формат", - пояснил глава Минздрава РФ.

Не обошли вниманием участники и тему ложных новостей и слухов о пандемии. Они сошлись во мнении, что распространение дезинформации "негативно воздействует на реальное восприятие событий".

Обсуждался вопрос и о том, как ВОЗ и системы здравоохранения реагируют на так называемый длительный ковид, или осложнения после перенесенного заболевания. "Многие министры отмечали, что тяжелые осложнения, ущерб здоровью являются дополнительной сферой внимания для всех медицинских работников", - резюмировал Мурашко.