В Петербурге привились от гриппа более миллиона жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Прививку против гриппа за пять недель прививочной кампании в Санкт-Петербурге сделали более миллиона человек, что составляет 20% от общего количества жителей города. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Смольного.

"На 1 октября за счет вакцин национального календаря прививок и за счет вакцин, приобретенных на средства районных администраций, организаций и предприятий в Петербурге от гриппа привиты 1,66 млн человек. Это почти 20% жителей города. Особое внимание уделяется иммунизации жителей с хроническими заболеваниями - страдающих сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, хроническим обструктивным бронхитом, ВИЧ-инфицированных. Всего за пять недель в этой категории привиты 271 тыс. человек - 36% от числа состоящих на учете", - говорится в сообщении.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что прививочная кампания от гриппа особенно важна в условиях пандемии коронавируса. Он также напомнил жителям о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

В пятницу в городе волонтеры благотворительных организаций совместно с медиками начали проводить вакцинацию от гриппа среди бездомных людей. Координатор проектов АНО "Благотворительная больница" Ксения Ершова сообщала ТАСС, что было заготовлено более 100 доз вакцины.

Прививочная кампания против гриппа в Санкт-Петербурге началась в конце августа, было доставлено более 623 тыс. доз вакцины. В городе планируется привить от гриппа 3,23 млн человек. Особенно рекомендуется вакцинация от гриппа пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями. Также в группу риска входят медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, торговли и транспорта, беременные и призывники.