МАХАЧКАЛА, 2 октября./ТАСС/. Власти в Дагестане открыли интернат-долгострой на 50 мест в селе Уркарах Дахадаевского района в рамках празднования 90-летия муниципалитета. Строительство объекта началось в 2011 году, сообщили ТАСС в правительстве Дагестана.

"Открытие интерната-долгостроя на 50 мест состоялось в селе Уркарах в рамках празднования 90-летия Дахадаевского района. Объект начали строить еще с 2011 года. Официальное открытие посетил председатель правительства ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на строительство интерната в рамках республиканской инвестпрограммы потратили 193 млн рублей.