Несколько тысяч человек приняли участие в "Марше женщин" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли в субботу участие в акции "Марш женщин" в центре Вашингтона. Манифестанты, в частности, требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране, передает корреспондент ТАСС.

Люди, приехавшие в Вашингтон со всей страны, сначала провели митинг на Площади свободы недалеко от Белого дома, а затем прошли маршем по Пенсильвания-авеню и Конститьюшн-авеню к зданию Верховного суда США. Он в начале сентября отказался приостановить действие принятого в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране.

Акцию "Марш женщин" регулярно проводят в Вашингтоне с 2017 года. В последние годы эти манифестации были направлены против 45-го президента США Дональда Трампа. На этот раз демонстранты сосредоточили внимание по большей части на требованиях не ужесточать законодательство об абортах, а также обеспечить в равной степени соблюдение прав обоих полов.

Неотъемлемыми атрибутами "Марша женщин", как и в прошлые годы, были розовые шапки, кепки, косынки или платки, которые раздавали организаторы. Многие участники акции пришли с транспарантами. На них, в частности, были надписи "Мое тело, мои правила", "Оставьте аборты легальными".

Демонстрация в центре Вашингтона прошла без столкновений и значимых нарушений общественного порядка. Власти не сообщали о каких-либо инцидентах или арестах.

"Марш женщин" организовала коалиция, включающая десятки правозащитных организаций. Аналогичные акции состоялись в субботу почти во всех крупных городах США. Наиболее масштабные, как сообщило Национальное общественное радио, прошли в Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс) и Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Спорный закон

Закон об абортах, вызвавший недовольство многих правозащитников, вступил в силу в Техасе в начале сентября. Он в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода. Это распространяется и на те ситуации, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее $10 тыс. в случае их успеха в суде.

Отмены или приостановки действия закона ранее добивались американские организации, выступающие в защиту права на аборт. Правозащитники настаивали на том, что вступление в силу указанного закона в Техасе приведет к тому, что аналогичные правила могут ввести и во многих других штатах, где у власти находятся республиканцы. Истцы подчеркивали, что нормы, о которых идет речь, фактически означают почти полный запрет на аборты. Об этом заявляла и действующая администрация США.

Верховный суд США 2 сентября отказался приостановить действие указанного закона. За это высказались четыре судьи Верховного суда, против - пять. Последние отметили, что истцы не смогли обосновать свою позицию с процедурной точки зрения. Вместе с тем Верховный суд США пока не делал выводов относительно конституционности закона. Вынесенное решение также не препятствует дальнейшим попыткам оспорить какие-то из положений закона в судах штата.

Администрация президента США Джо Байдена через суд добивается отмены данного закона. Его принятие в Техасе стало "явным пренебрежением к конституции" США, подчеркивает министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.