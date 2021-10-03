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Облачная погода с прояснениями и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 3 октября

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 7 до 12 градусов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 8 до 10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 7 до 12 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

Теги
Россия
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