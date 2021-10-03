Зимние пляжи в Сочи откроются на следующей неделе

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Зимние пляжи откроются в Сочи на следующей неделе. На 25 локациях разместят удобные скамейки и оборудуют места для занятий спортом, сообщил в воскресенье мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"На следующей неделе в Сочи открываются 25 зимних пляжей", - написал он. Пляжные территории будут использоваться для занятий спортом, отдыха и восстановления здоровья, там установят скамейки и тренажеры.

"В сентябре Сочи принял 700 тыс. туристов. В первый осенний месяц турпоток оказался выше прогнозов. Санатории Сочи сейчас загружены в среднем на 84%. И номера в официальных средствах размещения забронированы на ближайшие три месяца", - добавил Копайгородский. Все объекты турпоказа продолжают работать, продолжается экскурсионная деятельность.