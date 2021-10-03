Москвичи смогут пройти школу начинающего волонтера "Включайся!"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут принять участие в программе школы начинающего волонтера "Включайся!" 9-10 октября. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"С 9 по 10 октября в столице пройдет очная обучающая программа "Школа начинающего волонтера "Включайся!". Присоединиться к ней могут все москвичи, которые желают стать частью городской команды добровольцев. Для участия необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". В этот раз пройти обучение смогут 80 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего с начала года в программе приняли участие более 300 человек.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что следующие курсы по знакомству с основами добровольчества пройдут с 13 по 14 ноября и с 4 по 5 декабря.

Во время обучения участники программы узнают об этике и о структуре добровольческих корпусов, тренеры поделятся секретами эффективной помощи на мероприятиях и расскажут о правилах поведения при форс-мажорных ситуациях. После завершения программы слушатели получат сертификат от "Мосволонтера" о прохождении базового курса по добровольчеству "Включайся!".

"Также для тех, кто только начинает свой путь в добровольчестве, "Мосволонтер" запустил школу тренеров "Обучай". После прохождения курса волонтеры сами смогут проводить обучение. Кроме того, в сентябре началась программа по развитию добровольчества в московских школах "Первый шаг", - добавляется в публикации.