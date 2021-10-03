На Хайнане объявили конкурс на лучшие имена для двух новорожденных гиббонов

ХАЙКОУ /Китай/, 3 октября. /ТАСС/. Администрация национального парка тропических лесов Баванлин объявила о проведении открытого общественного конкурса на лучшие имена для двух гиббонов, родившихся в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Предложения по именам для этих редких видов приматов, которые обитают только в провинции Хайнань и находятся на грани исчезновения, будут приниматься администрацией парка через официальные аккаунты в WeChat и Weibo до 15 октября. Конкурс получил название "Дай имя гиббону". Сообщается, что двое победителей получат вознаграждение в 20 тыс. юаней (около $3 тыс.) каждый.

Две новорожденные особи гиббонов были замечены в Национальном парке тропических лесов в марте этого года. Таким образом, популяция гиббонов на Хайнане в настоящее время, согласно официальным данным, насчитывает 35 особей, которые живут в пяти семейных группах.

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов к 80-м годам XX века сократилась с 2 000 до семи особей. Чтобы спасти их от полного вымирания, правительство создало особый заповедник. Одновременно власти приступили к реализации программы по восстановлению лесных массивов, которые жизненно необходимы для этих животных. В результате за последние 20 лет было высажено более 100 тыс. деревьев.

Хайнаньские гиббоны, находящиеся под защитой государства, являются самым древним из сохранившихся видов гиббона в мире. Этот вид проживает только в Китае. Они предпочитают жить в кронах деревьев на высоте около 10 м. Это существенно затрудняет контроль за ними, как и размножение в искусственных условиях.

Международный союз охраны природы признал хайнаньского гиббона исчезающим видом, который возглавляет первую строчку среди 25 других исчезающих видов приматов в мире.