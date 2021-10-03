В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге планируют создать ковидное отделение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге планируют оснастить отделение для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец после рабочей поездки в институт.

"На следующий год планы не менее грандиозные: будет отремонтирована бактериологическая лаборатория, обустроено новое отделение ультразвуковой диагностики. Мощный импульс развитию института придало начало строительства нового корпуса, который будет соединен с основным корпусом навесным переходом. Во время визита обсудил с [директором института] Вадимом Анатольевичем [Мануковским] инициативу руководства обустроить на последнем 15-м этаже здания отделение для коронавирусных больных. Сегодня институт принимает по 150 больных в день, и, несмотря на свой статус "чистого" учреждения, на отделениях все равно выявляют больных с положительным мазком на COVID-19", - сообщил Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил глава комитета, сейчас многих коронавирусных больных не всегда удается перевезти в инфекционные стационары из-за их состояния, поэтому врачи вынуждены обустраивать обсервационные палаты при каждом отделении. По словам Лисовца, для создания ковидного отделения на отдельном этаже необходимо провести ремонт помещений.

В декабре этого года также планируют открыть после ремонта два отделения НИИ им. Джанелидзе - сосудистой хирургии и краткосрочного пребывания.

По последним данным, в Петербурге выявили 627 955 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Официально выздоровели 585 651 человек, умерли 22 027. За последние сутки в городе выявили 2 463 случая заражения.