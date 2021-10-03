Путин наградил академика Чубарьяна орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Александра Чубарьяна. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие исторической науки и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чубарьяна Александра Огановича - научного руководителя государственного бюджетного учреждения науки Института всеобщей истории Российской академии наук", - говорится в документе.

Чубарьян - специалист по истории взаимоотношений России и Европы в XX веке. В своих исследованиях ученый обосновал сущность "российского европеизма" - феномена, сочетающего общие основы европейской культуры и цивилизации с особенностями России, связанными с ее географическим положением, полиэтничностью, поликонфессионализмом.

Автор более 350 научных работ, в том числе ряда монографий ("Брестский мир", 1963; "Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира", 1987; "Российский европеизм", 2006; "Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 - июнь 1941 года", 2008). Научные труды Чубарьяна переведены на английский, немецкий и французский языки.