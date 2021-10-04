СМИ: два водохранилища, обслуживающие Стамбул, почти полностью пересохли

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Два из 10 водохранилищ, обеспечивающих Стамбул питьевой водой, почти полностью пересохли. Как сообщил в понедельник турецкий телеканал CNN Türk, в водохранилищах Казандере и Пабучдере заполняемость упала до 8% и 3% по сравнению с 72% и 71% в апреле соответственно. В среднем 10 плотин заполнены наполовину.

По мнению декана инженерного факультета университета Намык Кемаль в городе Чорлу профессора Локмана Тесера, явление вызвано сокращением в 2021 году на 46% количества осадков, выпавших в регионе Мраморного моря. "По сравнению с сезонной нормой количество выпавших осадков сократилось на 46%, - цитирует ученого телеканал. - Такая картина характерна для всего региона Фракии. Согласно последним отчетам Главного управления метеорологии, в районе города Эдирне наблюдается сильная засуха".