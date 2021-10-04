Число заболевших ковидом в школах Новосибирской области выросло за неделю в два раза

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом учеников и сотрудников школ Новосибирской области за неделю выросло чуть более, чем в два раза - с 48 до 99. Большинство из них - дети. Об этом сообщил глава областного Минобразования Сергей Федорчук на оперативном совещании правительства региона в понедельник.

"По заболеваемости ковидом: по школам у нас на контроле остаются 99 заболевших - 79 детей и 20 взрослых, по садам 32 заболевших - 22 ребенка и 10 работников. На больничном находится чуть больше 1% учителей - 405. По заболеванию гриппом и ОРВИ. По ОРВИ - полностью приостановленных образовательных организаций у нас нет, частично приостановлена деятельность 54 дошкольных образовательных организаций и 23 школ", - сказал он.

Неделей ранее Федорчук сообщал о 48 заболевших в школах, среди которых 31 ребенок и 17 учителей. На дистанционное обучение был отправлен 91 класс. Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ в регионе полностью приостановили работу одного детского сада и одной школы.

Как сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, в регионе за последнюю неделю зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции на 1,6%.

"Следует отметить, что на протяжении двух недель мы наблюдаем рост количества выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции, ситуация остается сложной и напряженной, общая тенденция к нарастанию", - пояснил он, уточнив, что коэффициент распространения COVID-19 в регионе составляет больше единицы, что является признаком неблагополучной обстановки.

По данным оперативного штаба, на утро 3 октября в Новосибирской области зарегистрировано 64 052 случая коронавируса (+171 за сутки), в том числе у 5 432 детей. 50 732 пациента полностью выздоровели. Режим повышенной готовности в регионе продлен до конца ноября.