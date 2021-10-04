На Украине петицию против принудительной вакцинации поддержали более 25 тыс. человек

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Петиция против принудительной вакцинации от коронавируса на сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют данные голосования по состоянию на понедельник.

На сайте документ поддержали более 25 тыс. человек, что по закону достаточно для того, чтобы Зеленский рассмотрел петицию. Автор инициативы предлагает введение "тюремного заключения сроком до пяти лет за принуждение к вакцинации".

Под принуждением подразумеваются угрозы увольнения или недопуска на работу. Автор петиции также обвиняет медицинскую систему в некомпетентности, утверждая, что перед вакцинацией не проводится обследование на наличие хронических заболеваний, не анализируется реакция на вакцину, а медики не несут ответственности за последствия.

В конце сентября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на Украине в ближайшее время будет введена обязательная вакцинация от COVID-19. По его словам, сейчас продолжается работа над соответствующим приказом министерства здравоохранения. При этом он отметил, что речь идет не о принудительной вакцинации, а об обязательной. Министр сообщил, что в приказе будет четко определен перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Это коснется всех педагогов, работников центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на местах и местные государственные администрации). Ляшко отметил, что лица, из числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации, в случае отказа будут отстранены от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране выявлен 4 821 новый случай заражения коронавирусом против 7 967 человек в субботу. Больше всего заболевших в Харьковской области - 592, Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской областях (295). Скончались сутки 114 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 889).

В понедельник министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодняшнее утро семь областей страны соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заражаемости коронавирусом.