Мединский заявил, что удаленного формата недостаточно для полноценного изучения истории

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дистанционное обучение, а также использование современных технологий в преподавании истории в школе не может заменить учителя и не дает возможности использовать воспитательный потенциал, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Только на уроке, в непосредственном общении с учителем, в ходе обсуждения в рамках классного коллектива может быть задействован весь воспитательный потенциал истории, состояться эмоциональное к ней подключение. Да, технологии могут быть хорошим подспорьем для преподавания, какие-то лучше, эффективнее, быстрее, чем традиционные - книга или лекционно-семинарская форма занятий. Натаскать на подготовку к историческому кроссворду ученика дистанционно можно. А вот, на мой взгляд, научить его критически мыслить, обсуждать, говорить, убеждать, не говоря уже о воспитании гражданина, дистанционно сложно, думаю, невозможно", - заявил Мединский на пленарном заседании Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Он отметил, что цифровые технологии должны использоваться в историческом образовании в качестве посредников, но "главной, центральной фигурой в общении должен остаться учитель".