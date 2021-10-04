В Башкирии вводят обязательную вакцинацию от коронавируса на предприятиях с заболевшими

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии начнет выдачу предписаний об обязательной вакцинации сотрудников предприятий, на которых зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией. Также это коснется организаций с низкими показателями вакцинации, сообщила руководитель ведомства Анна Казак в понедельник на совещании в правительстве региона.

"С пятницы у нас подготовлены документы для предприятий - предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией, то есть заносы, из семейных очагов в том числе, и низкий процент вакцинации. По этим предприятиям на этой неделе продолжится анализ и выдача предписаний с обязательным контролем их исполнения", - сказала она.

С 4 октября в регионе посещать кинотеатры, театры, концертные залы, музеи, спортивные мероприятия можно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенной в течение шести месяцев коронавирусной инфекции. С 12 октября такие же ограничения начнут действовать для торговых центров, с 18 октября - для бассейнов, саун, салонов красоты, фитнес-клубов и заведений общепита, в которых более 50 посадочных мест.

По данным Минздрава республики на 4 октября, подтвердили заражение коронавирусом 68 797 человек, в том числе 488 за последние сутки. Всего выздоровели 86% от общего количества заболевших. Для оказания помощи пациентам с коронавирусом развернули более 6,5 тыс. коек, из них свободно 8%. Вакцинацию обоими компонентами завершили почти 1,2 млн человек - порядка 63% при плане в 1,9 млн человек.