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Явлинского выписали из больницы

Пресс-секретарь Игорь Яковлев сообщил, что председатель федерального политического комитета "Яблока" скоро вернется к работе
Председатель федерального политического комитета "Яблоко" Григорий Явлинский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель федерального политического комитета "Яблоко" Григорий Явлинский
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель федерального политического комитета "Яблока", сооснователь партии Григорий Явлинский, который ранее находился в больнице из-за проблем с сердцем, уже выписан, он скоро вернется к работе.

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Об этом ТАСС в понедельник сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"В связи с ростом заболеваемости ковидом в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе", - сказал Яковлев.

Явлинский был госпитализирован в конце сентября.

Теги
РоссияЯвлинский, Григорий Алексеевич"Яблоко"
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