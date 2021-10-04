МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель федерального политического комитета "Яблока", сооснователь партии Григорий Явлинский, который ранее находился в больнице из-за проблем с сердцем, уже выписан, он скоро вернется к работе.

Об этом ТАСС в понедельник сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"В связи с ростом заболеваемости ковидом в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе", - сказал Яковлев.

Явлинский был госпитализирован в конце сентября.