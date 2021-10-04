В Карелии медики получат доплату за каждого вакцинированного от коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Медицинские работники в Карелии будут получать доплату за каждого привитого от коронавируса человека. Ее базовый размер составит 200 рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"Размер выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного взрослого, дополнительно к ней начисляются северные и районные коэффициенты", - говорится в сообщении.

Указанная сумма будет распределяться между врачом, который готовит человека к вакцинации, и медсестрой, непосредственно делающей прививку. На селе, где один сотрудник выполняет всю работу, доплата будет начисляться единолично в полном размере. Выплаты будут производить за всех привитых в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года.

"Сейчас медицинские организации осуществляют подготовку всех необходимых документов для осуществления выплат. Первые выплаты медицинским работникам будут произведены в сроки заработной платы за сентябрь", - отметили в региональном ведомстве, добавив, что сейчас стоит задача привить от коронавирусной инфекции 80% взрослого населения.