В Карелии медики получат доплату за каждого вакцинированного от коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Медицинские работники в Карелии будут получать доплату за каждого привитого от коронавируса человека. Ее базовый размер составит 200 рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.
"Размер выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного взрослого, дополнительно к ней начисляются северные и районные коэффициенты", - говорится в сообщении.
Указанная сумма будет распределяться между врачом, который готовит человека к вакцинации, и медсестрой, непосредственно делающей прививку. На селе, где один сотрудник выполняет всю работу, доплата будет начисляться единолично в полном размере. Выплаты будут производить за всех привитых в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года.
"Сейчас медицинские организации осуществляют подготовку всех необходимых документов для осуществления выплат. Первые выплаты медицинским работникам будут произведены в сроки заработной платы за сентябрь", - отметили в региональном ведомстве, добавив, что сейчас стоит задача привить от коронавирусной инфекции 80% взрослого населения.
В Карелии величина районного коэффициента разнится в зависимости от муниципального района. Так, на севере он составляет 1,3, а в Петрозаводске и Сортавале - 1,15. Кроме того, жители республики получают "северную" надбавку, которая может достигать 50% от суммы оклада в зависимости от рабочего стажа на крайнем севере и территориях, приравненных к нему.
По последним данным Минздрава региона, в Карелии первым компонентом вакцины привились 207 424 человека, что составляет 53,5% от числа лиц, подлежащих вакцинации, полностью привились 187 993 человека. Всего с начала пандемии в республике выявили 66 824 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 247 человек, из них 245 были не привиты.