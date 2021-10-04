В Петербурге запустили сервис информирования о прибытии скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Сервис информирования о прибытии на экстренные вызовы бригад скорой помощи запустили в Петербурге в рамках тестовой эксплуатации. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

"С 4 октября петербуржцы имеют возможность получать оперативную информацию о движении машины скорой помощи, выехавшей на вызов для оказания экстренной медицинской помощи. В рамках тестовой эксплуатации сервис развернут в Санкт-Петербурге на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сервис позволяет отследить движение машины скорой помощи и заранее спланировать мероприятия по встрече бригады, например, обеспечить проезд автомобиля и доступ к пациенту. После оформления вызова экстренной помощи на номер заявителя поступает SMS-сообщение, в котором находится ссылка на интерактивную карту с указаниями местоположения машины. Передвижение можно отслеживать со смартфона в режиме реального времени, обновление происходит не реже одного раза в минуту. После прибытия бригады местоположение будет отображаться на карте в течение 10 минут, что упростит поиск автомобиля при возникновении трудностей с определением адреса и проезда к нему.