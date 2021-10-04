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Пандемия COVID-19

С начала учебного года в МГУ выявили более 200 случаев заболевания COVID-19

Всего было выявлено 223 случая COVID-19, из них 163 у студентов и 60 у сотрудников

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено с 1 сентября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте вуза.

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"Всего в период с 1 сентября 2021 года было выявлено 223 случая COVID-19. Из них 163 у студентов и 60 у сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2 и 3 октября в управление Роспотребнадзора по Москве была направлена информация о восьми заболевших ковидом. В общежитиях диагноз COVID-19 подтвержден у четырех человек, всего на карантине в общежитиях находится 23 человека.

На сайте указано, что вуз работает в гибридном формате с соблюдением антиковидных требований.

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