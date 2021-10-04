В Москве за выходные были применены меры к 34 ТЦ за нарушение санитарных ограничений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Административные наказания были применены к 34 торговым центрам в Москве за последние выходные в связи с нарушением антиковидных мер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума совета по коронавирусу.

"Только за последние выходные мы были вынуждены применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам. Причем мы сегодня это делаем без беготни по торговым залам - все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации", - сказал Собянин.

Он уточнил, что специалисты контролируют работу торговых центров и выполнение ими требований, предусмотренных предписаниями санитарных врачей.

"Дальше будем контролировать ситуацию, принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации", - подчеркнул мэр.

За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.