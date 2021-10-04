Лекции у студентов Югры с 5 октября будут проводиться в режиме онлайн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 5 октября переведут теоретические занятия студентов в режим онлайн, в прежнем режиме будут идти только практические занятия. Соответствующее поручение дала в понедельник на заседании регионального оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова.

"Исполнительным органам автономного округа для разведения потоков 5 октября организовать осуществление образовательного процесса профессионального и высшего образования по следующей форме: лекционные, теоретические занятия онлайн, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без посещения учащимися помещений образовательных организаций. Практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям", - сказала Комарова.

По ее словам, допускается проведение лекционных и теоретических занятий в очном формате преподавателями, прошедшими вакцинацию против коронавирусной инфекции либо переболевшими коронавирусом за последние полгода, где не менее 80% обучающихся сделали прививку либо болели за последние полгода.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба на 4 октября, общее количество заразившихся в регионе превысило 75,9 тыс., выздоровели 72,1 тыс. человек, умерли 1 103 пациента.