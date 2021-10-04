Колокольцев: коррупция и злоупотребления среди сотрудников ГИБДД остаются высокими

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коррупционные проявления и злоупотребления по службе среди сотрудников Госавтоинспекции в России остаются высокими. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства, где участники обсудили ход реализации задач, предусмотренных федеральным проектом "Безопасность дорожного движения".

"Хочу подчеркнуть, что большинство сотрудников ГИБДД - настоящие профессионалы, которые умеют действовать грамотно и оперативно. События в Перми и Воронежской области это наглядно продемонстрировали. На такие примеры нужно равняться. Но, к сожалению, есть и много проблем, не раз о них говорили. Несмотря на принимаемые меры, число коррупционных проявлений и иных злоупотреблений в службе остается достаточно высоким", - процитировал его портал "МВД медиа".

Колокольцев подчеркнул, что уже неоднократно озвучивал свою позицию и повторил вновь - "невзирая на неизбежные имиджевые потери для ведомства, работа по выявлению и привлечению к ответственности недобросовестных сотрудников будет продолжена".

В ходе заседания участники также рассмотрели еще одно значимое направление деятельности - организацию совместной деятельности подразделений Госавтоинспекции, следствия и дознания. От качества этой работы напрямую зависит соблюдение сроков расследования уголовных дел и привлечение к ответственности виновных лиц, подчеркнули в МВД.